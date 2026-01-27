МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Солнцепек» разрушил укрепления ВСУ в Запорожской области

В районе удара произошла детонация склада боеприпасов врага, что усилило эффект поражения и сорвало дальнейшее использование позиции.
27-01-2026 14:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки войск «Восток» поразил укрепленный опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Цель была обнаружена беспилотниками в лесополосе. По данным разведки, противник оборудовал позицию для длительной обороны, были возведены укрытия и инженерные заграждения.

После передачи координат на командный пункт задачу по уничтожению объекта получил экипаж ТОС. По выявленной позиции был нанесен удар термобарическими боеприпасами, в результате которого укрепления и находившаяся там живая сила неприятеля были уничтожены.

Как отмечается, в зоне поражения также произошла детонация боеприпасов, что значительно усилило эффект удара и сделало дальнейшее использование позиции невозможным. Применение «Солнцепека» обеспечило огневую поддержку подразделений и осложнило противнику удержание рубежей на этом участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Солнцепек #тос #запорожская область #группировка восток
