Австралия отозвала критиковавшего Трампа посла из США

Кевин Радд оставит свой пост и вернется на родину.
Константин Денисов 26-01-2026 04:45
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

Австралия отозвала Кевина Радда с поста посла страны в США. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Одновременно Альбанезе объявил имя нового посла Австралии в Вашингтоне. Им стал Грег Мориарти.

«Правительство рекомендовало генерал-губернатору Австралии Саманте Мостин назначить Грега Мориарти послом Австралии в Соединенных Штатах Америки», - говорится в заявлении Альбанезе.

Ранее Радд назвал главу Белого дома Дональда Трампа самым деструктивным президентом в истории, который втаптывает в грязь свою страну и демократию заодно.

Стоит отметить, что Радд делал свои публикации о Трампе до своего назначения на должность и до победы нынешнего президента США на выборах. После этого он удалил часть контента и принес извинения американцам.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #австралия #посол
