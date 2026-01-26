Австралия отозвала критиковавшего Трампа посла из США

Австралия отозвала Кевина Радда с поста посла страны в США. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Одновременно Альбанезе объявил имя нового посла Австралии в Вашингтоне. Им стал Грег Мориарти.

«Правительство рекомендовало генерал-губернатору Австралии Саманте Мостин назначить Грега Мориарти послом Австралии в Соединенных Штатах Америки», - говорится в заявлении Альбанезе.

Ранее Радд назвал главу Белого дома Дональда Трампа самым деструктивным президентом в истории, который втаптывает в грязь свою страну и демократию заодно.

Стоит отметить, что Радд делал свои публикации о Трампе до своего назначения на должность и до победы нынешнего президента США на выборах. После этого он удалил часть контента и принес извинения американцам.