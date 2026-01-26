Глава киевского режима Владимир Зеленский почти перешел на русский язык во время переговоров о гарантиях безопасности для Киева. Трансляция его выступления велась украинскими СМИ.

В мероприятии принимали участие президент Литвы Гитанас Науседа и лидер Польши Кароль Навроцкий. Зеленский едва не произнес на русском слово «возможность», но вовремя спохватился.

«Конкретные гарантии безопасности для Украины дают возмо... можливість ("возможность" на украинском - ред.) определить конкретную дату», - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что ЕС пересмотрит отношения с Киевом из-за коррупционного скандала, в котором оказалась замешана глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Лидеры ЕС недавно договорились о выделении Киеву 90 млрд евро без использования замороженных российских активов.