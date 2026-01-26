МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зеленский едва не перешел на русский во время переговоров по гарантиям для Киева

Украинский лидер допустил оговорку.
Константин Денисов 26-01-2026 04:00
© Фото: www.capitalpictures.com, Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский почти перешел на русский язык во время переговоров о гарантиях безопасности для Киева. Трансляция его выступления велась украинскими СМИ.

В мероприятии принимали участие президент Литвы Гитанас Науседа и лидер Польши Кароль Навроцкий. Зеленский едва не произнес на русском слово «возможность», но вовремя спохватился.

«Конкретные гарантии безопасности для Украины дают возмо... можливість ("возможность" на украинском - ред.) определить конкретную дату», - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что ЕС пересмотрит отношения с Киевом из-за коррупционного скандала, в котором оказалась замешана глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Лидеры ЕС недавно договорились о выделении Киеву 90 млрд евро без использования замороженных российских активов.

#в стране и мире #Украина #Польша #Владимир Зеленский #Литва #Гитанас Науседа #кароль навроцкий
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 