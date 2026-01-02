TMZ: дочь актера из «Бэтмена» и «Людей в черном» найдена мертвой в отеле

Дочь известного голливудского актера Томми Ли Джонса найдена мертвой в одном из отелей Сан-Франциско. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, ее тело было обнаружено в номере утром 1 января. Причина смерти 34-летней женщины пока не сообщается.

Расследованием инцидента уже занимаются правоохранительные органы.

Томми Ли Джонс приобрел широкую известность после съемок в фильме «Бэтмен навсегда», где он сыграл Харви Двуликого, а также совместной работе с Уиллом Смитом в картине «Люди в черном», в которой его персонажем был агент Кей.