TMZ: дочь актера из «Бэтмена» и «Людей в черном» найдена мертвой в отеле

Дочь известного голливудского актера Томми Ли Джонса найдена мертвой в одном из отелей Сан-Франциско. Об этом сообщает TMZ.
По информации издания, ее тело было обнаружено в номере утром 1 января. Причина смерти 34-летней женщины пока не сообщается.
Расследованием инцидента уже занимаются правоохранительные органы.
Томми Ли Джонс приобрел широкую известность после съемок в фильме «Бэтмен навсегда», где он сыграл Харви Двуликого, а также совместной работе с Уиллом Смитом в картине «Люди в черном», в которой его персонажем был агент Кей.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»