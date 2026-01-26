МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Бразилии 72 человека пострадали от удара молнии во время митинга

Инцидент попал на видео.
Константин Денисов 26-01-2026 01:15
© Фото: @XNewsBrasil, Х

Минимум 72 человека пострадали от удара молнии во время митинга в Бразилии. Об этом сообщает газета O Povo.

В сеть попало видео с моментом попадания молнии в людей. На кадрах видно, что в дождливую погоду на открытой местности собралось большое количество людей, которые проводили акцию в поддержку бывшего президента страны Жаира Болсонару, который сейчас находится в тюрьме.

В какой-то момент после яркой вспышки в толпе начинается движение. Протестующие расступаются и помогают пострадавшим.

Участники акции находились под зонтами на открытой местности и среди металлических ограждений.

