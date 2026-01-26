Нарышкин назвал ошеломляющей реакцию Запада на удар «Орешником» по Украине

Удар ракетного комплекса средней дальности «Орешник» по Украине вызвал ошеломляющую реакцию на Западе. Такое заявление сделал директор СВР России Сергей Нарышкин.

«Что касается боевого применения комплекса "Орешник"... то реакция и в военных, и в политических кругах Запада была ошеломляющая», - цитирует его слова РИА Новости.

Нарышкин также отметил, что западные специалисты признали, что в их арсенале нет каких-либо средств, способных перехватить «Орешник».

Напомним, 9 января в Минобороны России сообщили о нанесении ударов по военным объектам киевского режима с применением этих ракет. Атака привела к выводу из строя Львовского государственного авиационно-ремонтного завода. Там обслуживались и ремонтировались самолеты ВСУ, включая истребители МиГ-29 и полученные от стран Запада F-16. Помимо этого, завод был задействован в выпуске ударных беспилотников средней и большой дальности.