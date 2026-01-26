МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Житель Кубани заказал убийство брата и его жены из-за наследства

Жизнь родственников злоумышленник оценил в 1,5 миллиона рублей.
Тимур Юсупов 26-01-2026 12:04
© Фото: IrinaVolk_MVD, Telegram © Видео: IrinaVolk_MVD, Telegram

В Краснодарском крае сотрудники правоохранительных органов предотвратили двойное убийство мужчины и его супруги, от которых захотел избавиться их собственный родственник. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, злоумышленник, не желая делить наследство с двоюродным братом и его женой, решил прибегнуть к услугам наемного убийцы. При попытке передать оплату за преступление, подозреваемый был задержан оперативниками.

«Жизнь двоюродного брата и его супруги он оценил в 1,5 миллиона рублей. После передачи предполагаемому исполнителю преступления задатка в размере одного миллиона рублей подозреваемый в организации покушения на убийства был задержан оперативниками», - рассказала Волк.

Отмечается, что задержание произошло в пригороде Анапы. Теперь в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статьям 30, 33 и 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он заключен под стражу и ожидает суда.

Ранее в Иркутской области сотрудники МВД задержали подозреваемого в подготовке теракта и поджога подстанции связи.

#в стране и мире #Краснодарский край #МВД #анапа #Ирина Волк #Покушение на убийство #Заказное убийство
