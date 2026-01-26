МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипаж Су-35С прикрыл авиацию, наносящую удары по боевикам в зоне СВО

Авиационные удары ВКС России наносились в зоне ответственности группировки войск «Центр».
26-01-2026 10:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о нанесении авиационных ударов по наземным целям в зоне проведения специальной военной операции. Они стали возможными из-за боевой работы экипажа истребителя Су-35, прикрывшего вертолеты армейской авиации, которые и смешали позиции неприятеля с землей. 

Уточняется, что вертолеты наносили удары по врагу в интересах группировки войск «Центр». Целями стала пехота врага и пункты временной дислокации украинских подразделений. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что летчики оперативно-тактической авиации летают в любое время суток и при любых погодных условиях. Они поднимаются в воздух с различными типами авиационных вооружений и применяют их по назначению. 

Ранее сообщалось, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 разрушил украинский пункт управления беспилотниками. В тот раз летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #спецоперация #су-35с #армейская авиация #группировка «Центр»
