В Британии восхитились спасением матери с ребенком из тонувшего такси в Дагестане

В Британии назвали героями жителей Дагестана, которые спасли мать и ребенка из тонувшего такси в Махачкале. Об их подвиге написала The Sun.

«Это потрясающий момент, когда группа мужчин вытаскивает мальчика из тонущего такси после того, как машина упала в ледяной канал. Через несколько мгновений герои спасают мать мальчика», - говорится в публикации.

Инцидент произошел 26 января в Махачкале. Водитель такси не справился с управлением, и машина съехала в реку. Очевидцы, выстроившись в ряд на трубе, вытащили из автомобиля маленького ребенка и передавали его по цепочке друг другу. Позже они спасли и его мать - пассажирку такси.

Один из героев - Асадулла Магомедов рассказал, что мужчины услышали крики водителя такси о том, что в салоне женщина с ребенком. В беседе с RT Магомедов сообщил, что готов был зайти в воду, однако с помощью других неравнодушных им удалось перехватить малыша по трубе.

Магомедов не считает себя героем, он уехал с места происшествия. Остальные пригласили пострадавших к себе, чтобы отогреть их до приезда врачей и МЧС.