МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Британии восхитились спасением матери с ребенком из тонувшего такси в Дагестане

Видео спасения завирусилось в сети.
Константин Денисов 26-01-2026 00:30
© Фото: dagestanblog, Telegram

В Британии назвали героями жителей Дагестана, которые спасли мать и ребенка из тонувшего такси в Махачкале. Об их подвиге написала The Sun.

«Это потрясающий момент, когда группа мужчин вытаскивает мальчика из тонущего такси после того, как машина упала в ледяной канал. Через несколько мгновений герои спасают мать мальчика», - говорится в публикации.

Инцидент произошел 26 января в Махачкале. Водитель такси не справился с управлением, и машина съехала в реку. Очевидцы, выстроившись в ряд на трубе, вытащили из автомобиля маленького ребенка и передавали его по цепочке друг другу. Позже они спасли и его мать - пассажирку такси.

Один из героев - Асадулла Магомедов рассказал, что мужчины услышали крики водителя такси о том, что в салоне женщина с ребенком. В беседе с RT Магомедов сообщил, что готов был зайти в воду, однако с помощью других неравнодушных им удалось перехватить малыша по трубе.

Магомедов не считает себя героем, он уехал с места происшествия. Остальные пригласили пострадавших к себе, чтобы отогреть их до приезда врачей и МЧС.

#Дагестан #Великобритания #ребенок #такси
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 