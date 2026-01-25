МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Депутат Рады погиб в ДТП с квадроциклом и маршруткой

Врачам не удалось спасти политика.
Константин Денисов 25-01-2026 23:45
© Фото: Vyacheslav Maevskiy Russian Look, Global Look Press

Депутат Верховной Рады Украины Орест Саламаха погиб в результате ДТП. Об этом сообщил в своем Telegram-канале внесенный в перечень террористов и экстремистов Алексей Гончаренко.

«В результате ДТП на Львовщине погиб народный депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха», - написал он.

Саламаха ехал на квадроцикле и врезался в маршрутку. Прибывшие на место происшествия медики отвезли политика в реанимацию, но там спасти его не удалось. В местных СМИ отмечается, что депутат допустил выезд на встречную полосу.

Ранее украинский нардеп Даниил Гетманцев последовал совету главы МВФ Кристалины Георгиевой и рычал по утрам, но это не помогло ему согреться в оставшейся без отопления Раде.

#в стране и мире #Украина #Верховная рада #ДТП #жертвы
