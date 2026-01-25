Мурашко: звонок дочери на прямую линию спас жизнь ее матери

В России спасли женщину благодаря звонку ее дочери на прямую линию Владимира Путина. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Дочь попросила помочь ее матери, которая нуждалась в трансплантации из-за серьезного заболевания. Женщину перевели в федеральный центр. Там ей провели экстренную операцию и трансплантацию. Министр отметил, что благодаря быстро принятым мерам удалось добиться успешного исхода.

Мурашко подчеркнул, что в рамках прямой линии поступали вопросы, требующие немедленного медицинского вмешательства. В критических случаях проблему удавалось решить в течение суток после получения сигнала.

Президент ранее высоко оценил работу Минздрава, который оперативно реагировал на срочные проблемы граждан еще до начала прямой линии. Само он во время передачи «Итоги года с Владимиром Путиным» ответил на более чем 80 вопросов. Мероприятие продолжалось 4 часа 27 минут. Всего было получено более трех миллионов обращений от граждан России.