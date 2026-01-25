Украина получила французские дроны Rodeur с дальностью 500 км

Французская компания EOS Technologie передала Украине беспилотные летательные аппараты, способные наносить удары на расстоянии до 500 километров. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Модель Rodeur может перевозить груз весом до 4 килограммов и летать в течение 5 часов со скоростью 100 километров в час. Запуск дрона осуществляется с помощью катапульты. Его сборка занимает около трех минут усилиями двух операторов. По словам президента EOS Technologie Жана-Марка Зулиани, такой беспилотник может и выполнять разведывательные задачи, и использоваться в роли дрона-камикадзе.

Агентство также упоминает украинский стартап Alta Ares, созданный при поддержке французских специалистов. Компания занимается производством дронов-перехватчиков и разрабатывает соответствующее программное обеспечение. Представитель Alta Ares заявил, что благодаря новым технологиям доля успешных перехватов целей увеличилась с 30% до 65%.

Ранее издание The Financial Times сообщило, что французский автогигант Renault заключил соглашение с оборонной компанией Turgis Gaillard на производство беспилотников для Киева. Проект должен быть реализован при поддержке министерства обороны Франции. Производственные разместят на двух заводах Renault. Подробности контракта не разглашаются.

В июне 2025 года правительство Франции обратилось к автопроизводителям и предприятиям военно-промышленного комплекса с призывом к сотрудничеству в области создания беспилотных летательных аппаратов. Как отмечает The Financial Times, последний раз французские автокомпании выпускали военную продукцию во время Первой и Второй мировых войн.

До этого Украина приостановила заказ немецких ударных дронов Helsing из-за неудачных испытаний. Беспилотники модели HX-2, способные летать на 100 км и развивать скорость до 220 км/ч, столкнулись с проблемами связи из-за РЭБ и неисправностями катапульты. Это позволило взлететь лишь четверти дронов. Германия, финансирующая поставки, не будет размещать новый заказ, пока Украина вновь не проявит интерес к этим аппаратам.