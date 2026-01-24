В Хабаровском крае с рельсов сошли 16 вагонов с углем

Шестнадцать вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае, десять из них опрокинулись. О происшествии сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Известно, что локомотив тянул товарный состав из 71 вагона. Поезд следовал от железнодорожной станции Петровский завод в Забайкальском крае на станцию Находка-Восточная в Приморском крае, отмечает ведомство.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и работники восстановительных бригад. Отмечается, что задержек в движении пассажирских поездов на данном участке пути не допущено.

В результате инцидента никто не пострадал. Ущерб от опрокидывания вагонов оценивается в один миллион рублей, уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Возбуждено уголовное дело.