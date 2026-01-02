Появились кадры начала пожара в баре на горнолыжном курорте в Швейцарии

Появились кадры момента смертельного пожара в баре в Швейцарии. Пользователи Сети поймали на камеру начало трагедии.

На видеозаписях можно увидеть, как попытка посетителей потушить вспыхнувший потолок заведения не удалась. По данным СМИ, возгорание произошло из-за бенгальских огней или фейерверков в бутылках.

Ранее сообщалось, что около 40 человек погибли в результате взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана в Швейцарии. Еще как минимум 100 человек получили травмы различной степени тяжести. Инцидент случился в новогоднюю ночь. Пострадавших доставляли в больницы с помощью вертолетов.