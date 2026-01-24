МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Жильцы многоэтажки в Адлере показали последствия схода оползня

В районе введен режим повышенной готовности, пока жители самостоятельно вывозят с территории обвалившийся грунт.
Ян Брацкий 24-01-2026 02:10
© Фото: Фото: 360.ru

Жильцы многоэтажки в Адлере бьют тревогу из-за угрозы огромного оползня, который может сойти в любую минуту. Здание находится на Петрозаводской улице под склоном. Некоторое время назад жители начали замечать тревожные признаки. Местные уверяют - на вершине склона совсем недавно велись строительные работы.

«Не можем выяснить, санкционированная стройка была или нет. Прямо на наш дом теперь валятся огромные деревья - в окна летят, на балконы. Идут дожди, грунт пополз вниз. Если дожди продолжатся, пойдет сель. Честно говоря, ничего хорошего это не предвещает», - рассказала 360.ru. местная жительница Ирина.

Особую тревогу у жильцов вызывает тот факт, что прямо под склоном расположен детский сад. Уже сейчас на подпорной стене нависли тонны земли, уверяют местные. Обеспокоенные жители вызывали спасателей. Те приехали, убрали деревья и на этом работы остановились. Выяснилось, что земля федеральная и принадлежит Росимуществу.

Сейчас жильцы многоэтажки на Петрозаводской своими силами убирают землю. Заказали уже шесть грузовиков, но сход грунта не останавливается. Инициативная группа составила письменное обращение в Росимущество, собираются подписи.

В сочинской администрации ввели в районе режим повышенной готовности. Местные чиновники также мониторят ситуацию. В пресс-службе руководства Адлерского района заявили, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

#Краснодарский край #МЧС #ЧП #Адлер #оползень #росимущество
