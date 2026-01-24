МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России 14-летнюю теннисистку отстранили за недостойное поведение

Спортсменку отстранили от участия в соревнованиях на три месяца.
Владимир Рубанов 24-01-2026 15:43
© Фото: ttfrus, Telegram

Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России (ФНТР) дисквалифицировала 14-летнюю Екатерину Дроздову за неподобающее поведение во время тренировочных сборов. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Спортсменку отстранили от участия в соревнованиях на три месяца, а также наложили условную дисквалификацию на шесть месяцев, начиная с 21 января. Если Дроздова нарушит правила повторно, в федерации рассмотрят вопрос о ее исключении из сборной.

Дело спортсменки было основано на обращении, а также видеозаписях. Суть нарушений не разглашается в протоколе заседания.

Комиссия изучила предоставленные видеоматериалы и пришла к выводу, что их содержание наносит значительный ущерб репутации настольного тенниса. Кроме того, они подрывают авторитет игроков сборной, сказано в документе.

#Спорт #сборы #дисквалификация #спортсменка #настольный теннис #ФНТР #спортивно-дисциплинарная комиссия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 