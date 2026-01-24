В России 14-летнюю теннисистку отстранили за недостойное поведение

Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России (ФНТР) дисквалифицировала 14-летнюю Екатерину Дроздову за неподобающее поведение во время тренировочных сборов. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Спортсменку отстранили от участия в соревнованиях на три месяца, а также наложили условную дисквалификацию на шесть месяцев, начиная с 21 января. Если Дроздова нарушит правила повторно, в федерации рассмотрят вопрос о ее исключении из сборной.

Дело спортсменки было основано на обращении, а также видеозаписях. Суть нарушений не разглашается в протоколе заседания.

Комиссия изучила предоставленные видеоматериалы и пришла к выводу, что их содержание наносит значительный ущерб репутации настольного тенниса. Кроме того, они подрывают авторитет игроков сборной, сказано в документе.