Умер режиссер и продюсер Александр Олейников

Причиной смерти члена Академии российского телевидения мог стать оторвавшийся тромб.
Сергей Дьячкин 24-01-2026 13:59
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

24 января в Москве умер режиссер, телеведущий, сценарист и продюсер Александр Олейников, ему было 60 лет. Об этом сообщили в Академии российского телевидения, членом которой Олейников был с 2001 года.

В «АРТ» подчеркнули, что Олейников был «большим другом» Академии, проводил мастер-классы, участвовал в составах жюри различных конкурсов. В публикации говорится, что на телевидение он пришел в 20 лет и сразу понял, что нашел свое призвание. Он стоял у истоков многих рейтинговых проектов отечественного телевидения. В Академии отметили, что продюсера ценили и за рубежом, он несколько лет работал за границей, но вернулся, потому что, как отмечается в материале, «был предан своей стране».

По информации ТАСС, вероятной причиной смерти продюсера, режиссера и телеведущего Александра Олейникова стал оторвавшийся тромб. По словам источника агентства это случилось ночью, когда Олейников вышел покурить, находясь у себя дома. Смерть режиссера была внезапной.

Александр Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве, на телевидение пришел в 1985 году. Он работал на каналах «ТВ-6», НТВ, «Россия», ТВЦ и на Первом канале. В качестве ведущего и соведущего Олейников выступал в программах «Мое кино», «Мои новости», «Суперхоккей», «Вечерний Ургант» и других. Он был продюсером ряда фильмов, в том числе кинокомедий «Любовь-морковь» и «Любовь-морковь 2».

