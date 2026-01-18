Не сбиться с курса: штурманы ВМФ встречают свой праздник на боевом посту

В свой профессиональный праздник Максим Белобородов на рабочем посту. Командир первой боевой части корвета «Совершенный» на навигационных картах объясняет курсантам все тонкости штурманской службы. Знакомит с современными приборами корвета, показывает курсантам и работу с оптическим пеленгатором. На своей должности капитан-лейтенант обязан знать многое. От его работы зависит весь экипаж.

«Понимаешь, что несешь ответственность не только за себя, а за весь экипаж. Потому что в море разные ситуации бывают. Не все же на корабле не знают, где мель, где-то какой-то риф, где ходить нельзя, где-то мелко. Ты должен все эти моменты учитывать и отдавать отчет», - рассказывает командир штурманской боевой части Белобородов.

Драгоценные знания впитывают курсанты Тихоокеанского военно-морского училища. Они заканчивают четвертый курс и уже через полтора года поступят на штурманскую службу. И уже сейчас многое знают. Недавно они вернулись из дальнего похода на учебном корабле «Смольный».

«У нас был дальний поход протяженностью три с половиной месяца. И все, чему нас учили на лекциях, мы отработали на реальных условиях. Узнали, как это все происходит на корабле. Для нас это очень важный опыт», - поделился курсант Тихоокеанского военно-морского училища Вадим Клинковский.

Корвет «Совершенный» - первый в серии корабль проекта 20380. За плечами его экипажа тысячи морских миль. В том числе в зоне Азиатско-тихоокеанского региона. Успешное возвращение в родную гавань во многом заслуга штурманской боевой части.

Во время Великой Отечественной на Дальнем Востоке корабли и суда Тихоокеанского флота доставляли грузы и технику, полученную по ленд-лизу. Через Владивосток проходило практически 50% помощи от союзников. Отважные моряки штурмовали Тихий Океан, который кишел минными заграждениями, кораблями и подлодками милитаристской Японии.

У берегов залива Петра Великого нашим кораблям приходилось обходить уже союзные мины, по узеньким морским тропинкам. Советские штурманы тогда работали без современных измерительных приборов, ориентировались по звездам, маякам и компасу. Но даже спустя 80 лет неизменным рабочим инструментом штурмана, как и тогда остается циркуль, линейка, навигационная карта и карандаш.

«Сейчас у нас для работы есть много техники. Во многом она нам упрощает работу, но при этом и усложнили. Потому что ее изучение, поддержание материально технической части это не просто заглянул раз в неделю, и посмотрел, все ли работает. Так не бывает. За ней нужен постоянный и ежедневный контроль», - объяснил флагманский штурман соединения подводных лодок ТОФ Алексей Колесников.

День штурмана военно-морского флота отмечается 25 января. Считается, что начало штурманскому делу военно-морского флота положил еще российский император Петр I. В 1701 году он основал школу математических и навигационных наук, которая и дала старт подготовки штурманов.