Танкисты «Южной» группировки спалили блиндажи и НП противника

Экипажи танков действовали во взаимодействии с расчетами разведывательных беспилотников ВС РФ.
24-01-2026 11:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танкисты «Южной» группировки войск уничтожили укрепленные блиндажи и наблюдательный пункт ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что экипажи танков действовали на Константиновском направлении. В ходе воздушной разведки операторы дронов ВС РФ выявили укрепленные блиндажи украинских националистов. Координаты целей оперативно передали на командный пункт. Танковый экипаж, получив задачу, нанес точное огневое поражение. В результате прямых попаданий блиндажи были уничтожены вместе с находившимся в них боевиками.

«Много помогаем пехоте продвигаться вперед. Когда пехота собирается штурмовать опорные пункты - входим во взаимодействие заранее. Поддерживаем их огнем, пока они идут. Огневые точки, заранее выявленные, которые будут мешать продвижению пехоты, уничтожаем. Две-три машины работают поочередно для того, чтобы пехота могла спокойно двигаться», - рассказал командир танковой роты с позывным Лысый.

В Минобороны России рассказали, что при дальнейшем ведении разведки был обнаружен наблюдательный пункт противника. Для его ликвидации экипаж танка в кратчайшие сроки выдвинулся на позицию. Во взаимодействии с расчетами БПЛА, которые корректировали огонь в режиме реального времени, цель была успешно подавлена и уничтожена.

Результативная работа танкистов позволила нейтрализовать огневые точки и пункты наблюдения противника. Это обеспечило успешное продвижение штурмовиков «Южной» группировки на Константиновском направлении.

Ранее в Минобороны России показали, как на Константиновском направлении в ДНР подразделения группировки «Юг» нанесли удар из РСЗО «Град» по району сосредоточения боевиков. Позиции противника в жилой застройке поселка Артема выявили операторы разведывательного беспилотника. Украинская сторона потеряла до 20 военнослужащих убитыми и ранеными.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

