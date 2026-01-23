Сисадмину в США грозит более 50 лет тюрьмы за слив секретных данных

Системному администратору, который слил секретную государственную информацию газете Washington Post, грозит более 50 лет тюрьмы. По данным американского Минюста, ему предъявлено шесть новых обвинений.

«Аурелио Луис Перес-Лугонес, 61 год, обвинен по пяти пунктам незаконной передачи и одному пункту незаконного хранения секретной информации, касающейся национальной обороны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник больше года имел доступ к секретным отчетам. Он копировал эту информацию и передавал журналисту, который на основе этих материалов выпустил пять статей.

Минюст утверждает, что во время обыска у системного администратора нашли несколько секретных документов. У него был доступ к отчетам разведки, которые касались другой страны.

Ранее Пересу-Лугонесу были предъявлены обвинения в хранении закрытых данных. Если его приговорят к лишению свободы, то он получит по 10 лет тюрьмы по каждому из обвинений, сообщило ведомство.

Также уточняется, что задержанный работал на государственном контракте на разных должностях более 20 лет. Он имел допуск высшего уровня.