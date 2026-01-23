МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сисадмину в США грозит более 50 лет тюрьмы за слив секретных данных

По данным Минюста, во время обыска у системного администратора нашли несколько секретных документов.
Гоар Хачатурян 23-01-2026 07:30
© Фото: Thomas Imo, Photothek Media Lab, Global Look Press

Системному администратору, который слил секретную государственную информацию газете Washington Post, грозит более 50 лет тюрьмы. По данным американского Минюста, ему предъявлено шесть новых обвинений.

«Аурелио Луис Перес-Лугонес, 61 год, обвинен по пяти пунктам незаконной передачи и одному пункту незаконного хранения секретной информации, касающейся национальной обороны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник больше года имел доступ к секретным отчетам. Он копировал эту информацию и передавал журналисту, который на основе этих материалов выпустил пять статей.

Минюст утверждает, что во время обыска у системного администратора нашли несколько секретных документов. У него был доступ к отчетам разведки, которые касались другой страны.

Ранее Пересу-Лугонесу были предъявлены обвинения в хранении закрытых данных. Если его приговорят к лишению свободы, то он получит по 10 лет тюрьмы по каждому из обвинений, сообщило ведомство.

Также уточняется, что задержанный работал на государственном контракте на разных должностях более 20 лет. Он имел допуск высшего уровня.

#тюрьма #лишение свободы #Минюст США #секретные данные #Слив информации
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 