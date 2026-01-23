МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пятеро ранены при атаке дрона ВСУ на автобус в Белгородской области

Служебный автобус полностью сгорел.
Владимир Рубанов 23-01-2026 22:03
© Фото: vvgladkov, Telegram

Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал служебный автобус, следовавший по трассе Головчино - Масычево в Грайворонском округе Белгородской области. В результате пострадали пять мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Трое мужчин и две женщины получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Их доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ему делают операцию. Одну женщину после оказания помощи переведут в городскую больницу №2 Белгорода, а двое других раненых будут лечиться амбулаторно.

Пятый пострадавший, получивший баротравму, получил помощь в Борисовской ЦРБ. Скорая помощь везет его для дальнейшего обследования в белгородскую больницу. Автобус полностью сгорел.

Ранее помощник главы по безопасности Грайворонского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков погиб при атаке беспилотника ВСУ. Инцидент произошел в селе Головчино после удара по коммерческому объекту. Тайлоков приехал на место для оценки ущерба и общения с жителями, когда другой дрон атаковал парковку.

