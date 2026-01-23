Умер участник штурма дворца Амина в Афганистане, ветеран «Альфы» Берлев

Ветеран первого состава группы «Альфа» Николай Берлев, участник штурма дворца Амина в Афганистане, скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщили РИА Новости ветераны подразделения.

Николай Васильевич Берлев родился 3 марта 1940 года в селе Нижний Мамон Воронежской области в крестьянской семье. Проходил срочную службу в Кремлевском полку особого назначения. Был разводящим на Посту № 1 у Мавзолея Ленина. Участвовал в перезахоронении тела Иосифа Сталина в 1961 году.

В 1963 году Берлева приняли на работу в органы госбезопасности. Там он занимался охраной дипломатических и консульских учреждений. В 1974 году он стал сотрудником первого состава группы «А» 7-го управления КГБ СССР.

Принимал участие в обмене советского диссидента Владимира Буковского на генерального секретаря Компартии Чили Луиса Корвалана в Цюрихе в 1976 году. Весной 1979 года как один из сотрудников группы «А» выполнял специальное задание в Афганистане, действуя в Кабуле и за его пределами.

Берлев участвовал в операции «Шторм-333», целью которой был захват дворца Тадж-Бек - укрепленной резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина. Это произошло 27 декабря 1979 года. За участие в этой операции он был награжден орденом Красного Знамени. В октябре 1992 года Берлев стал одним из десяти основателей Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».