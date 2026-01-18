В Брюсселе накануне экстренно собрали саммит из-за гренландского кризиса. Когда он закончился, лидеры ведущих европейских стран уехали, не пообщавшись с журналистами. Никаких громких заявлений. Позже издание Politico, ссылаясь на свои источники, сообщило: главный общий вывод участников встречи - это признание того, что мир действительно изменился.

И хотя, в отличие от недавних саммитов ЕС, здесь не было ни громких заявлений, ни споров, ни даже каких-либо решений, встреча тихонько сигнализировала о негласном понимании, что произошел судьбоносный разрыв между старым и новым порядком, говорится в статье. Между тем, как Запад функционировал со времен Второй мировой войны, и тем, что нас ждет в будущем.

И разрыв этот пролег по самому Западу. Это признала лидер евродипломатии Кая Каллас, говоря об ухудшении отношений Штатов и ЕС.

«Наши отношения действительно пострадали. Это нравится России и Китаю», - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

В отношениях с Соединенными Штатами Европа споткнулась трижды. И вот эти камни преткновения. Первый - Гренландия. Кризису вокруг нее и был посвящен саммит в Брюсселе. США обозначили свои интересы. Они не будут посягать на юрисдикцию Дании на острове, но собираются разместить там свою систему ПВО и получить контроль над гренландскими редкоземельными металлами.

«В первую очередь, мы хотим разделить богатства этой прекрасной земли, богатой полезными ископаемыми и другими ресурсами, которые мы, по сути, защищаем», - заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Второй камень преткновения в европейско-американских отношениях - это подписанный Трампом в Давосе устав Совета мира. В него не вошел ни один лидер ведущих стран Евросоюза. Этот новый орган Трамп продолжает использовать как инструмент политического давления. Канада было возмутилась заявлениями американского президента о том, что существует только благодаря США.

«Канада и Соединенные Штаты наладили замечательное партнерство в области экономики, безопасности и культуры. Но Канада существует не за счет Соединенных Штатов. Канада развивается, потому что мы канадцы», - заявил премьер-министр Марк Карни.

Трамп опубликовал у себя в сети X обращение к канадскому премьер-министру.

«Уважаемый премьер-министр Карни! Пожалуйста, примите это письмо как официальное уведомление о том, что Совет мира отзывает направленное вам приглашение о присоединении Канады к тому, что станет самым престижным советом лидеров, который когда-либо существовал», - говорится в нем.

И наконец, третий камень преткновения между европейцами и американцами - избитый украинский вопрос. Говоря об ухудшении отношений со Штатами, именно ему уделила особое внимание Кая Каллас.

«Мы хотим по-настоящему показать Америке, что если они переживают из-за России и угроз безопасности, исходящих от нее, то мы должны сосредоточиться на энергетике и на том, чтобы помочь Украине», - заявила она.

Если вспомнить форум в Давосе, Зеленский там раскритиковал европейцев, обвиняя их в нежелании помогать Украине. И тут раскол пошел еще и внутри самой Европы. Уже даже не Венгрия и не Словакия, а Италия возмутилась поведением главаря киевского режима.

«Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное для ее политической, финансовой и военной поддержки. Зеленский даже не проявляет благодарности по отношению к Европе», - отметил министр иностранных дел Антонио Таяни.

Тем не менее, Европа начала суетиться. О новом крупном транше для помощи Киеву, который затеяли европейцы, рассказал Виктор Орбан. Венгерский премьер опубликовал у себя на странице в соцсети изображение золотой кредитки для Украины.

«Есть украинское требование, чтобы Европейский союз выделил в течение следующих десяти лет 800 миллиардов евро, и есть документ, сообщающий: да, пусть так и будет. В нем есть планы, как добыть эти деньги, по сути, означающие заем», - сообщил Орбан.

Среди идей по отношению к Украине, которые отстаивает Кая Каллас, и скорейшее вступление Украины в Евросоюз. На что Орбан ответил: венгерский парламент такого еще лет 100 не одобрит. Все это происходит на фоне переговорных процессов между Россией и США, которые уже привели к договоренностям о трехсторонней встрече в Абу-Даби. А вот Каллас на инициативу встретиться с американской стороной уже несколько раз получала отказ. Поэтому насчет ее компетентности в Европе зреют сомнения.

«В руководстве Европейского союза не может быть людей, с которыми ключевые глобальные игроки не встречаются и не стремятся к конструктивному диалогу. Если госсекретарь США Марко Рубио неоднократно отказывался встречаться с Каей Каллас, даже для того, чтобы с ней поспорить, то какой цели служит ее служба? Из глубокого кризиса, в котором оказался ЕС, мы можем выйти только с новым руководством и новыми идеями», - заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Дональд, хватит» - с такой обложкой вышел очередной номер немецкого издания «Шпигель». Его журналисты выражают опасения о том, что у руководства Евросоюза в Брюсселе нет достаточного политического влияния и, соответственно, возможностей что-либо изменить.