Названа предварительная причина крушения поездов в Испании

Испанская комиссия по расследованию железнодорожных аварий (CIAF) пришла к выводу, что основной причиной крушения поезда в Андалусии стала трещина в рельсе. Об этом говорится в предварительном отчете комиссии.

По данным расследования, на колесах вагонов 2, 3, 4 и 5, которые соприкасались с рельсами, были обнаружены зазубрины. Эти повреждения и деформация рельса указывают на то, что трещина существовала до того, как поезд компании Iryo попал в аварию.

Катастрофа произошла 18 января в окрестностях Адамуса, Андалусия. Поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид с примерно 300 пассажирами на борту, сошел с рельсов и оказался на путях, по которым двигался состав Renfe, следовавший из Мадрида в Уэльву. Второй поезд тоже потерпел крушение. В результате аварии погибли 45 человек, включая гражданку России.

Оба поезда двигались с разрешенной скоростью. На путях есть система безопасности, которая активируется, когда появляется препятствие, блокирующее колею и препятствующее движению. Но она не была активирована и не успела бы сработать: между сходом вагонов и столкновением прошло всего 20 секунд.