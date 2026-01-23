МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-басист группы Scorpions Фрэнсис Буххольц умер от рака

Музыкант скончался в окружении семьи на 72-м году жизни.
Владимир Рубанов 23-01-2026 17:41
© Фото: Rudi Keuntje via www.imago-images.de, Global Look Press

Бывший басист группы Scorpions Фрэнсис Буххольц умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком. О случившемся сообщила его семья в соцсетях.

Музыкант мирно скончался в окружении семьи, написала его жена Хелла. На протяжении всей его болезни близкие были рядом с ним. Сообщение подписали также его дети Себастьян и близнецы Луиза и Мариетта.

Буххольц был участником Scorpions до 1992 года и пережил самый успешный период в истории рок-группы на международной арене. Этот коллектив является одной из самых известных немецких групп всех времен. Она добилась мирового успеха благодаря таким песням, как Rock You Like a Hurricane, Still Loving You и Wind of Change. Scorpions продали более 100 миллионов пластинок по всему миру и дали концерты на всех континентах.

Будучи басистом, Буххольц сыграл решающую роль в формировании звучания группы в 1970-х и 1980-х годах. Он внес свой вклад в несколько успешных альбомов, которые обеспечили Scorpions международный прорыв и сделали их одной из самых влиятельных рок-групп в Европе.

Группа часто приезжала в Советский Союз, а позже в Россию. Одна из самых знаменитых композиций Scorpions, Wind of Change, появилась благодаря выступлениям в Ленинграде и Москве в 1988 и 1989 годах.

#в стране и мире #музыка #Германия #культура #Scorpions #Фрэнсис Буххольц
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 