Экс-басист группы Scorpions Фрэнсис Буххольц умер от рака

Бывший басист группы Scorpions Фрэнсис Буххольц умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком. О случившемся сообщила его семья в соцсетях.

Музыкант мирно скончался в окружении семьи, написала его жена Хелла. На протяжении всей его болезни близкие были рядом с ним. Сообщение подписали также его дети Себастьян и близнецы Луиза и Мариетта.

Буххольц был участником Scorpions до 1992 года и пережил самый успешный период в истории рок-группы на международной арене. Этот коллектив является одной из самых известных немецких групп всех времен. Она добилась мирового успеха благодаря таким песням, как Rock You Like a Hurricane, Still Loving You и Wind of Change. Scorpions продали более 100 миллионов пластинок по всему миру и дали концерты на всех континентах.

Будучи басистом, Буххольц сыграл решающую роль в формировании звучания группы в 1970-х и 1980-х годах. Он внес свой вклад в несколько успешных альбомов, которые обеспечили Scorpions международный прорыв и сделали их одной из самых влиятельных рок-групп в Европе.

Группа часто приезжала в Советский Союз, а позже в Россию. Одна из самых знаменитых композиций Scorpions, Wind of Change, появилась благодаря выступлениям в Ленинграде и Москве в 1988 и 1989 годах.