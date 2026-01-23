Андреева вышла в четвертый круг Australian Open

Первая ракетка России Мирра Андреева пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах в Мельбурне. В третьем раунде 18-летняя россиянка, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, одержала победу над румынкой Еленой-Габриэлой Русе, занимающей 79-ю строчку. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 и длился 1 час 36 минут.

За выход в четвертьфинал Андреева поборется с украинкой Элиной Свитолиной (12-й номер). Она в пятницу выбила из турнира другую россиянку - Диану Шнайдер (23-й номер).

Для Андреевой это третий подряд выход в четвертый раунд Australian Open. Ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2024 году.

Первая ракетка России Даниил Медведев также пока успешно выступает на турнире. Он обыграл венгерского теннисиста Фабиана Марожана (47-й номер). Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3 в пользу Медведева. Встреча продолжалась 3 часа 43 минуты. Россиянин занимает 11-е место в мировом рейтинге.

В четвертом круге Медведев встретится с американцем Лернером Тьером (29-й в рейтинге). Тот ранее обыграл португальца Нуну Боржеша.