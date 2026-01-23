МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Россия передала Южной Осетии партию военной техники

Поставка включает в себя более 40 единиц автомобильной, военной и специальной техники, а также современные образцы стрелкового вооружения и боеприпасов к нему.
23-01-2026 16:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Россия передала Южной Осетии очередную партию вооружения и военной техники в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщило Минобороны России.

В Вооруженные силы Республики Южная Осетия поступило более 40 единиц автомобильной, военной и специальной техники, а также современные образцы стрелкового оружия и боеприпасы к нему. Поставка предназначена для повышения мобильности и боевых возможностей национальной армии.

В церемонии передачи приняли участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев, министр обороны республики Юрий Яровицкий, посол России Марат Кулахметов, представители силовых структур и Министерства обороны России.

«Поставка более 40 единиц техники и современного вооружения повысит мобильность, эффективность и оперативный потенциал национальной армии. Работа по укреплению вооруженных сил, вне всяких сомнений, будет продолжена», - сказал Гаглоев.

Он заявил, что новая техника и вооружение будут способствовать поддержанию стабильности в регионе. Представитель Минобороны России Валерий Лапин в свою очередь подчеркнул, что сотрудничество в оборонной сфере между странами будет продолжено и далее.

Мероприятие завершилось торжественным маршем на плацу военного городка Минобороны республики.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что РФ продолжит содействовать Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении задач социально-экономического развития.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Россия #военная техника #Южная Осетия #Передача техники
