Тело Свечникова передадут семье после судмедэкспертизы

Тест ДНК показал, что тело найденного в Босфоре мужчины в гидрокостюме принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. После завершения судебной медицинской экспертизы его передадут семье, сообщило агентство IHA.

Ранее в беседе со «Звездой» близкий друг погибшего подтвердил эту информацию. С его слов, тело действительно принадлежит Свечникову.

«Как вы поняли, да. Это он», - сказал собеседник телеканала.

Накануне родители пловца отправились в Стамбул для участия в процедуре опознания. Отмечалось, что они тоже сдадут тест ДНК.

Кроме того, мать погибшего, Галина Свечникова, общаясь с журналистами, заявила, что татуировки на теле найденного мужчины совпадают с теми, которые были у ее сына. Незадолго до этого в Сети появились первые кадры с Босфора, где в ходе операции по очистке моря у берегов Куручешме нашли неопознанное тело.