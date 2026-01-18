МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тело Свечникова передадут семье после судмедэкспертизы

Ранее друг пловца подтвердил, что тело принадлежит ему.
Гоар Хачатурян 22-01-2026 06:18
© Фото: Jochen Tack, imageBROKER.com, Global Look Press

Тест ДНК показал, что тело найденного в Босфоре мужчины в гидрокостюме принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. После завершения судебной медицинской экспертизы его передадут семье, сообщило агентство IHA.

Ранее в беседе со «Звездой» близкий друг погибшего подтвердил эту информацию. С его слов, тело действительно принадлежит Свечникову.

«Как вы поняли, да. Это он», - сказал собеседник телеканала.

Накануне родители пловца отправились в Стамбул для участия в процедуре опознания. Отмечалось, что они тоже сдадут тест ДНК.

Кроме того, мать погибшего, Галина Свечникова, общаясь с журналистами, заявила, что татуировки на теле найденного мужчины совпадают с теми, которые были у ее сына. Незадолго до этого в Сети появились первые кадры с Босфора, где в ходе операции по очистке моря у берегов Куручешме нашли неопознанное тело.

#ДНК #Босфор #Пловец #Николай Свечников #процедура опознания
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 