Семь вагонов товарного поезда сошли с рельсов под Тулой

Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Богородицком районе Тульской области. Инцидент произошел 21 января, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Поступило сообщение о сходе с рельсов четырех порожних грузовых вагонов в составе грузового поезда, следовавшего в направлении Ельца на перегоне "Жданка-Товарково" в Богородицком районе», - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе ведомства уточнили количество сошедших вагонов. В результате аварии никто не пострадал. На место прибыли спасатели и сотрудники восстановительных бригад. Возможны задержки в движении поездов на этом направлении, предупредили в МЧС.

Всего в ликвидации последствий схода вагонов с рельсов задействован 41 человек и десять единиц специальной техники. К этому часу известно о прибытии на место специального восстановительного поезда.