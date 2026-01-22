МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Семь вагонов товарного поезда сошли с рельсов под Тулой

Инцидент произошел на перегоне «Жданка-Товарково», в результате схода вагонов никто не пострадал.
Ян Брацкий 22-01-2026 03:08
© Фото: Telegram/mchs71tula

Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Богородицком районе Тульской области. Инцидент произошел 21 января, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Поступило сообщение о сходе с рельсов четырех порожних грузовых вагонов в составе грузового поезда, следовавшего в направлении Ельца на перегоне "Жданка-Товарково" в Богородицком районе», - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе ведомства уточнили количество сошедших вагонов. В результате аварии никто не пострадал. На место прибыли спасатели и сотрудники восстановительных бригад. Возможны задержки в движении поездов на этом направлении, предупредили в МЧС.

Всего в ликвидации последствий схода вагонов с рельсов задействован 41 человек и десять единиц специальной техники. К этому часу известно о прибытии на место специального восстановительного поезда.

#поезд #Тула #ЧП #спасатели #МЧС России
