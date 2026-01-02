МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
При крушении аэролодки в Ленинградской области погибло трое человек

Прокуратура инициировала проверку.
Тимур Юсупов 02-01-2026 22:58
© Фото: acclenobl, Telegram © Видео: sztproc, Telegram

Три человека погибли и один пострадал в результате крушения аэролодки в Новоладожском канале в Ленинградской области. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала по факту произошедшего проверку.

Вечером 2 января маломерное судно столкнулось с наплавным мостом, после чего перевернулось вверх дном, разбив под собой лед. Трое пассажиров, находившихся в транспортном средстве, скончались на месте, еще один был госпитализирован в одну из местных больниц.

Прокуратура инициировала проверку, касательно исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) - результаты расследования поставлены на контроль.

#в стране и мире #Ленинградская область #авария #гибель #погибшие #водный транспорт
