При крушении аэролодки в Ленинградской области погибло трое человек

Три человека погибли и один пострадал в результате крушения аэролодки в Новоладожском канале в Ленинградской области. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала по факту произошедшего проверку.

Вечером 2 января маломерное судно столкнулось с наплавным мостом, после чего перевернулось вверх дном, разбив под собой лед. Трое пассажиров, находившихся в транспортном средстве, скончались на месте, еще один был госпитализирован в одну из местных больниц.

Прокуратура инициировала проверку, касательно исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) - результаты расследования поставлены на контроль.