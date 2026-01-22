МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Президент Польши заявил, что американские военные останутся в стране

Накануне в Пентагоне анонсировали сокращение своего военного присутствия в Европе, которое коснется 200 военных и 30 механизмов НАТО.
Ян Брацкий 22-01-2026 02:21
© Фото: Xinhua Sergei Stepanov Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его американский коллега Дональд Трамп не намерен выводить войска США из страны.

«Господин президент Трамп подтвердил, что нет таких планов, чтобы выводить американских солдат из Польши», - сказал польский лидер в интервью телеканалу Republica.

Накануне в Пентагоне анонсировали сокращение своего военного присутствия в Европе. Речь о 30 механизмах НАТО. Инициатива коснется 200 военных и ослабит участие Штатов в деятельности консультативных групп по энергобезопасности, операциям на море и разведке. В Пентагоне добавили, что эта плановая работа и она никак не связана с обострением американо-европейских отношений из-за притязаний Вашингтона на Гренландию.

Отношения США и их союзников по Североатлантическому альянсу действительно переживают не лучшие времена. Трамп открыто критикует партнеров по блоку, сомневаясь в их готовности прийти на помощь Штатам в случае необходимости. Также американского лидера возмущает то, что не все вносят соразмерный финансовый вклад в дело коллективной обороны. Дошло до того, что глава Белого дома пригрозил, что американские военные не будут защищать таких «неплательщиков».

#в стране и мире #Польша #НАТО #сша #Трамп #Пентагон #Навроцкий
