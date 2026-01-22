МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Росавиация назвала причину ЧП с Boeing 747-400 в Магадане

Экипаж прервал взлет из-за неисправности двигателя.
Владимир Рубанов 22-01-2026 16:09
© Фото: nosovlive_ru, Telegram

Вылет Boeing 747-400 из Магадана в Москву в четверг был прерван из-за неисправности двигателя, сообщили в пресс-службе Росавиации. В Сети опубликована видеозапись из салона, на которой через иллюминатор видно, как силовой агрегат самолета искрит и дымит.

На борту находились 338 пассажиров и 15 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Инцидент произошел около 6 часов утра по московскому времени в аэропорту Магадана.

В 07.10 самолет отбуксировали на стоянку у аэровокзала. Пассажиров высадили через телетрап. После осмотра взлетно-посадочной полосы аэропорт возобновил работу в 07.54. В период временного закрытия три самолета перенаправили на запасной аэродром.

Авиакомпания заменит неисправный борт резервным, который прибудет из Москвы. Пассажирам предоставляют обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами. Организовано размещение в гостинице, предоставлены питание и напитки.

Росавиация классифицировала инцидент как авиационное происшествие. Расследование причин возьмет на себя Северо-Восточное межрегиональное территориальное управление Росавиации.

Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в аэропорту Магадана  воздушное судно из-за прерванного полета выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Проводится проверка.

#в стране и мире #Аэропорт #авиасообщение #авиапроисшествие #Магадан #росавиация
