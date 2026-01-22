МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в России

Лукашенко счел Селиверстова достойным представителем Белоруссии в России. Он отметил, что посольство в РФ требует соответствующего уровня и «лишь бы кого туда не пошлешь».
Гоар Хачатурян 22-01-2026 14:31
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Бывший министр финансов Юрий Селиверстов назначен на пост нового посла Белоруссии в России. Он также будет представлять страну в интеграционных объединениях и получит полномочия заместителя премьер-министра. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

«Вы абсолютно посвящены в эти проблемы. Пришел к выводу, что из всех кандидатур, которые предлагали, наверное, вы подойдете к тому, чтобы работать в России», - сказал Лукашенко на встрече с новым послом.

Белорусский лидер подчеркнул, что глава его администрации Дмитрий Крутой охарактеризовал Селиверстова как человека, готового «метаться по стране, соседним и другим странам». Кроме того, он жесткий и напористый, считает Крутой.

«Мы часто говорим, что посольство в России - это не просто посольство. Это второе правительство. Потому что это основной наш рынок, где мы продаем свою продукцию. И это основная страна, которая инвестирует в нашу, помогает нам всегда. Это наша Россия», - заявил Лукашенко.

Юрий Селиверстов - белорусский государственный деятель, экономист. С июня 2020 года он занимал должность министра финансов Белоруссии.

#РФ #Лукашенко #Назначение #министр финансов #посол Белоруссии #Селиверстов
