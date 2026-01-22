МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы применили воздушный ретранслятор для ударов на 30 километров

Воздушный ретранслятор представляет собой отдельный беспилотник, который принимает и передает сигнал дальше, кратно увеличивая радиус действия ударных FPV-дронов.
Анна Цепаева 22-01-2026 14:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы группировки войск «Восток» применили воздушные ретрансляторы, которые позволяют наносить удары беспилотниками на дистанции свыше 30 километров. О том, как это работает на практике, в своем сюжете с передовой рассказала корреспондент Анна Цепаева.

В отражении атак украинских формирований задействован недавно сформированный полк беспилотных систем. Подразделение действует в условиях постоянного маневра. После выполнения боевой задачи расчеты сразу меняют позиции, поскольку задержка на одном месте напрямую влияет на выживаемость и эффективность.

«Основная причина - это быстрое продвижение нашего фронта. То есть ребята идут вперед и нам приходится. Мы даже не всегда успеваем за нашими штурмовиками, потому что наши идут хорошо, бодро», - заявил командир отделения ударных FPV-дронов c позывным Казах.

Работа ведется вблизи линии боевого соприкосновения. Во время одного из выходов расчет оказался под угрозой атаки вражеского дрона, однако бойцы сумели отбиться и продолжили движение. Далее им предстояло пешком преодолеть около километра с полным боекомплектом, чтобы найти безопасную точку для развертывания комплекса. Ключевыми этапами перед запуском стали развертывание и настройка передатчика.

Как пояснила Анна Цепаева, одна из главных задач расчета - скрытно установить воздушный ретранслятор, поднять его на нужную высоту и точно согласовать каналы управления и видеосвязи. В результате формируется «радиомост», позволяющий сигналу обходить рельеф местности и зоны действия средств радиоэлектронной борьбы.

По словам военнослужащих, в активе расчетов уже есть цели, пораженные на расстоянии более 30 километров - дистанция, недоступная для обычных дронов. При этом операторы научились не только обходить вражеские «глушилки», но и уничтожать их.

В списке целей операторов полка - бронетехника и огневые средства противника, включая западные образцы вооружения. Тактика предполагает сначала обездвижить технику точным попаданием, а затем добивать ее следующим дроном.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #восток #наш эксклюзив #ретранслятор
