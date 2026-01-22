МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ нанесли поражение энергетической инфраструктуре Украины

Также досталось складам хранения боеприпасов и пунктам временной дислокации вражеских подразделений.
22-01-2026 12:55
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об огневом поражении энергетической инфраструктуры киевского режима. Соответствующие цели были озвучены в списке того, что удалось поразить за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, а также ракетными войсками и артиллерией в зоне проведения специальной военной операции. 

Уточняется, что эти энергообъекты противник использовал в интересах подразделений ВСУ. Помимо этого, взлетали на воздух и вражеские склады с боеприпасами. 

Еще в течение суток российские военнослужащие поражали пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины, а также иностранных наемников в 142 районах. 

Ранее сообщалось, что дрон-камикадзе «Молния-2» поразил пункт временной дислокации противника в зоне СВО. Эту задачу выполнил расчет 506-го мотострелкового полка группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Украина #Энергетика #СВО #Огневое поражение
