Карасин допустил нормализацию на Ближнем Востоке при работе Совета мира

Полное интервью главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина.
Ян Брацкий Елизавета Пронина 22-01-2026 00:55
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью «Звезде» поделился своим мнением по основным темам международной повестки.

Сенатор коснулся ключевых тем, занимающих первые полосы всех международных изданий. Это и турбулентность в международной политике, тенденции в США и Европе, вероятная продажа Гренландии Штатам, а также итоги экономического форума в швейцарском Давосе и перспективы Совета мира. Подробнее - смотрите в нашем интервью.

#Ближний Восток #Совет Федерации #наш эксклюзив #карасин #«Совет мира»
