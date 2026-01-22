Карасин допустил нормализацию на Ближнем Востоке при работе Совета мира

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью «Звезде» поделился своим мнением по основным темам международной повестки.

Сенатор коснулся ключевых тем, занимающих первые полосы всех международных изданий. Это и турбулентность в международной политике, тенденции в США и Европе, вероятная продажа Гренландии Штатам, а также итоги экономического форума в швейцарском Давосе и перспективы Совета мира. Подробнее - смотрите в нашем интервью.