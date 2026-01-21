МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Три человека погибли после налета дронов ВСУ в Краснодарском крае

Восемь человек пострадали в результате атаки украинских дронов, в больницах все готово для оказания им необходимой помощи.
Ян Брацкий 21-01-2026 23:49
© Фото: Vadim Akhmetov URA.RU Global Look Press

Три человека погибли в результате атаки украинских ударных дронов по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщает краевой оперативный штаб в своем Telegram-аккаунте.

«Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в поселке Волна увеличилось до 3 человек, пострадавших - до 8», - говорится в сообщении.

Кубань вторые сутки находится под украинскими ударами. Враг целенаправленно атакует объекты гражданской инфраструктуры, отметил ранее губернатор края Вениамин Кондратьев.

С его слов, после налета дронов на портовые терминалы, в них возник пожар. Сейчас пламенем охвачены четыре топливных резервуара. Возгорание ликвидируют около сотни спасателей и 29 единиц спецтехники.

