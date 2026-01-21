«Европа на распутье»: как на форуме в Давосе все пошло не по плану

Небольшая проблема с электрикой на борту №1 вынудила Трампа вылететь в Швейцарию с опозданием. Самолет быстро посадили на военной базе и вскоре заменили на другой. Впрочем, мелкие трудности никогда не заставляли Трампа отказываться от больших планов. На давосском форуме его выступления ждал полный зал.

«Я рад вернуться в прекрасный Давос и выступить перед таким количеством уважаемых бизнесменов, большим количеством друзей, немногочисленными врагами и перед всеми этими почетными гостями. Мы глубоко верим в связи, которые нас объединяют с Европой как цивилизацией. Они должны избавиться от культуры, которую создали за последние 10 лет. То, что они делают с собой, ужасно, они разрушают себя. Нам нужны сильные союзники, а не сильно ослабленные», - сказал президент США.

Если вспомнить его выступление в Давосе прошлого года, то все развивается последовательно, по классической трамповской логике. Его лозунг «Америка превыше всего» сработал - тогда Трамп пригрозил европейцам высокими тарифами, если те не перенесут производство в США. И сегодня эта тарифная политика, фирменный прием кнута и пряника, действительно работает. Обещал ввести двойную плату с Канады - получайте. Хотел еще и 52-м штатом их сделать, но пока идею отложил. И вот как теперь рассуждает премьер-министр Канады спустя год президентства Трампа.

«Я бы хотел поговорить о разрыве мирового порядка, конце эпохи спокойствия и начале эры суровой реальности, где геополитика великих держав не подчиняется никаким ограничениям. Но я также утверждаю, что другие страны, особенно страны средние по своей силе и влиянию, такие как Канада, не бессильны. Они способны построить новый порядок. Возникает тенденция, где надо приспосабливаться, чтобы выживать», - заявил Марк Карни.

В эпоху естественного геополитического отбора Канада, которая вошла в «коалицию желающих» поддержать Украину, официально признает собственное бессилие перед сверхдержавами. Вероятно, то же ощущают и в кулуарах Европарламента, но пока не произносят вслух. Некоторые источники сообщают, что лидеры Европы в страхе потерять поддержку Трампа могут и согласиться на продажу Гренландии.

Один высокопоставленный европейский чиновник, прибывший во вторник в Давос, заявил: многие коллеги сходятся во мнении, что послевоенный порядок закончился и что захват земель Трампом изменит мировую политику, пишет Bloomberg. Он выразил опасения, что европейские лидеры могут согласиться передать Гренландию в очередной попытке угодить Белому дому. А вот как эту тему публично отрабатывают первые лица ЕС.

«Позже на этой неделе лидеры Евросоюза встретятся, чтобы обсудить наши ответные меры. Мы на распутье. Европа предпочитает диалог и решения, но мы полностью готовы действовать. При этом нам нужен наш собственный стратегический подход. Поэтому мы разрабатываем комплекс мер по обеспечению безопасности в Арктике», - говорит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что бы ни говорила глава Еврокомиссии, глава Белого дома стоит на своем.

«Во Вторую мировую войну Дания капитулировала за шесть часов. И датские войска не смогли защитить ни себя, ни Гренландию. Тогда США решили защитить остров. После войны, в которой мы победили, без нас вы бы говорили на немецком и, возможно, немного на японском. Мы вернули Гренландию Дании. Как же глупо было с нашей стороны это сделать. Но мы это сделали, мы вернули ее. И какие же они теперь неблагодарные», - сказал американский лидер.

Гренландия и правда выходит на передний план форума, а Зеленский - на задний. В Давос он не прилетел - как сообщили некоторые украинские политики, из-за очередных разногласий с американской администрацией. Но, видимо, Трамп считал, что глава киевского режима находится в зале, и даже назначил ему рандеву. Видимо, Зеленскому придется поспешить.

«Я веду переговоры с президентом Путиным, и я считаю, что он хочет заключить сделку. Также я общаюсь с Зеленским, и он тоже хочет заключить соглашение. Возможно, он сейчас в зале. У меня с ним сегодня будет встреча», - сказал глава Белого дома.

На этом фоне главным событием в разрезе украинского вопроса становится встреча Кирилла Дмитриева с американской переговорной группой - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Она оказалась более чем продуктивной - американцев ждут с визитом в Москве.

«Я еду в Москву с Джаредом. Мы уедем в четверг ночью и прилетим в Москву поздней ночью. Российская сторона пригласила нас, и это важный шаг с их стороны. Здесь был Кирилл, мы вместе работали над этим вопросом. Думаю, все вовлечены в процесс и хотят достичь мирного соглашения. Украинцы сказали, что мы проделали 90% работы, и я с ними согласен», - сказал специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

В Кремле эту встречу подтвердили. И выходит, что официально российская сторона в давосском форуме не участвует, однако из Швейцарии мы вернулись с очередным дипломатическим прогрессом.