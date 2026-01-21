Глава ЕЦБ ушла с ужина в Давосе во время речи главы Минторга США

Председатель Европейского центробанка Кристин Лагард покинула ужин в Давосе во время выступления Говарда Лютника, главы американского минторга. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Мероприятие было организовано временным сопредседателем Всемирного экономического форума Ларри Финком.

Слова американца вызвали бурную реакцию, сообщает издание. Его «агрессивные заявления» встретили насмешками, и некоторые гости даже покинули мероприятие. Лагард была среди тех, кто ушел во время речи Лютника.

По словам источника, присутствовавшего на приеме, глава Минфина заявил, что странам следует сосредоточиться на угле как основном источнике энергии, вместо того чтобы развивать возобновляемые источники. Издание также указывает на пренебрежительные высказывания министра торговли США в адрес Европы.

Одним из гостей, которые перебивали Лютника, был Альберт Гор - бывший вице-президент США при администрации Билла Клинтона. В министерстве торговли США заявили, что только Гор выразил неодобрение Лютнику.

Ранее газета написала, что присутствующие на ужине освистали министра торговли. А до этого он написал статью, в которой сделал ряд резких заявлений.