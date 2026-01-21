Власти призвали гренландцев сделать запасы провизии на пять дней

Министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Гренландии Питер Борг обратился к жителям острова с призывом создать запасы продовольствия на пять дней. На пресс-конференции он представил план действий на случай чрезвычайных ситуаций и подчеркнул, что подготовка к ним - это важная задача для каждого.

По словам министра, брошюра, подготовленная совместно с муниципалитетами, полицией, местными компаниями и другими организациями, содержит все необходимые рекомендации. В ней описан план действий в условиях кризиса, учитывая специфику климата и инфраструктуры острова.

Премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что жители Гренландии должны быть готовы к возможному военному вмешательству, несмотря на его низкую вероятность. Он отметил, что правительство работает над новыми мерами по подготовке населения к чрезвычайным ситуациям. Жителям рекомендуется быть готовыми к любым сбоям в повседневной жизни. Для этого будет создана специальная рабочая группа, в которую войдут представители местных властей.

Ситуация вокруг Гренландии обострилась из-за угроз президента США Дональда Трампа аннексировать остров. Гренландия является автономной территорией в составе Датского королевства. Американский лидер утверждает, что остров имеет стратегическое значение для обороны США, а российские и китайские корабли представляют угрозу для его безопасности. Однако дипломаты, присутствовавшие на совещаниях НАТО, опровергли эти сведения.

После угроз Трампа несколько стран ЕС, включая Данию, Германию, Швецию и Францию, направили на остров военных. В ответ Трамп ввел десятипроцентные пошлины против этих стран.