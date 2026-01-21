МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Камчатский губернатор доложил Путину о ситуации после снежного циклона

Президент призвал власти в регионах быть готовыми к возвращению снегопадов/
Владимир Рубанов 21-01-2026 19:12
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин призвал правительство РФ и региональные власти подготовиться к предстоящим сильным морозам и снегопадам в некоторых областях. Он обратился к своим коллегам как в федеральных органах, так и в регионах.

В конце недели в Центральной России и Поволжье ожидается значительное похолодание, а также вероятное возобновление снегопадов на многих территориях. В связи с этим необходимо быть готовыми к любому развитию событий, подчеркнул глава государства во время совещания с членами правительства, которое проходило в режиме видеоконференции.

На Камчатке ситуация стабилизируется, и контроль над ситуацией полностью восстановлен, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он отметил, что сейчас важно не только ликвидировать последствия экстремальных циклонов, которые были самыми сильными за последние полвека, но и подготовиться к возможному повторению таких явлений. В регионе, согласно прогнозам, следующий мощный снегопад может случиться уже на следующей неделе.

Ранее Солодов попросил правительство России помочь справиться с последствиями аномального снежного циклона. Он отметил, что в регионе не хватает спецтехники с высокой проходимостью, специализированных машин для эвакуации больных и работы скорой помощи в условиях снежных заносов.

#в стране и мире #Погода #Камчатский край #Владимир Путин #Владимир Солодов #морозы #Снегопады #Совещание
