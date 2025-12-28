Туристку унесло течением во время занятия айс-флоатингом в Мурманской области

Туристку унесло течением во время занятий айс-флоатингом в Кольском районе в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ.

Инцидент произошел 1 января. Очевидцы отмечают, что находившийся на берегу инструктор даже не пытался помочь 58-летней женщине.

Поиски пропавшей ведутся уже сутки. Их осложняют непростые погодные условия - над рекой Тулома стоит густой туман.

По данному факту региональным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Представители экстренных служб и следователи продолжают работу на месте происшествия.