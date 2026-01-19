В Главном храме ВС РФ состоялись Крещенские купания

Крещенские купания прошли в Главном храме ВС РФ в Подмосковье. Перед этим верующие приняли участие в праздничном богослужении. Сразу после этого священнослужители освятили купели у ворот храма. Возле них оборудовали палатки для переодевания и обогрева. Все окунувшиеся в ледяную воду смогли выпить горячий чай.

В праздничных мероприятиях приняли участие военнослужащие, офицеры, члены их семей, а также жители Московской области. За безопасностью следят сотрудники МЧС. Рядом дежурит карета скорой медицинской помощи.

День Крещения Господня православные верующие отмечают в ночь с 18 на 19 января. Это один из главнейших православных праздников. В эту ночь существует народная традиция купания в ледяных купелях.

Верующие совершают троекратное погружение. Отношение духовенства к таким купаниям неоднозначное. Окунание в прорубь не относится к обязательным церковным ритуалам. В праздничный день священники призывают сходить в храм, покаяться в грехах, отстоять службу и причаститься.