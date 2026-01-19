МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Главном храме ВС РФ состоялись Крещенские купания

Для купаний освятили несколько иорданей, куда смогли окунуться все пришедшие на праздничное богослужение.
Ян Брацкий 19-01-2026 03:54
© Фото: mod_russia, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Крещенские купания прошли в Главном храме ВС РФ в Подмосковье. Перед этим верующие приняли участие в праздничном богослужении. Сразу после этого священнослужители освятили купели у ворот храма. Возле них оборудовали палатки для переодевания и обогрева. Все окунувшиеся в ледяную воду смогли выпить горячий чай.

В праздничных мероприятиях приняли участие военнослужащие, офицеры, члены их семей, а также жители Московской области. За безопасностью следят сотрудники МЧС. Рядом дежурит карета скорой медицинской помощи.

День Крещения Господня православные верующие отмечают в ночь с 18 на 19 января. Это один из главнейших православных праздников. В эту ночь существует народная традиция купания в ледяных купелях.

Верующие совершают троекратное погружение. Отношение духовенства к таким купаниям неоднозначное. Окунание в прорубь не относится к обязательным церковным ритуалам. В праздничный день священники призывают сходить в храм, покаяться в грехах, отстоять службу и причаститься.

#крещение #купель #Православие #Главный храм ВС РФ #иордань
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 