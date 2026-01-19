Росархив опубликует переписку Сталина и Мао Цзэдуна

Глава Федерального архивного агентства пообещал опубликовать в этом году переписку советского лидера Иосифа Сталина и председателя ЦК Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна. Сейчас ведется совместная с китайскими коллегами работа, уточнил Андрей Артизов.

«С архивистами Китая реализуем большой проект на самом высоком уровне. Это переписка Сталина и Мао Цзэдуна. В этом году планируем издать сборник этих документов, и впервые там многие вещи будут опубликованы», - сказал Артизов РИА Новости.

Контакты с архивистами Китая сейчас активно развиваются, уточнил он. После возвращения Крыма и начала специальной военной операции многие дружественные страны проявляют интерес к совместной работе.

По словам главы Росархива, такое сотрудничество развивается с Вьетнамом и Индией, соответствующий меморандум заключен с властями Саудовской Аравии. Желание взаимодействовать и совместно работать с Россией изъявил Алжир. Из стран Евросоюза наиболее активно себя ведут власти Венгрии, добавил Артизов.