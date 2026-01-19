МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Грузовик обрушил пешеходный мост в Ростовской области

Водитель большегруза поднятым кузовом зацепил переходной пешеходный мост, после чего он рухнул на разделительную полосу.
Ян Брацкий 19-01-2026 00:24
© Фото: Telegram/gibdd161 © Видео: Telegram/gibdd161

Самосвал снес пешеходный мост в Ростовской области. Инцидент произошел в Каменском районе на трассе М-4 «Дон». Одна из полос в направлении Ростова-на-Дону перекрыта, сообщает пресс-служба регионального главка ГИБДД.

За рулем большегруза находился водитель 1979-го года рождения. По предварительным данным, поднятым вверх кузовом он зацепил переходной пешеходный мост. В итоге конструкция рухнула на разделительную осевую полосу, говорится в сообщении.

В результате ДТП никто кроме водителя не пострадал. О тяжести его травм не сообщается. Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГИБДД и технические специалисты.

Организовано движение по резервной полосе. Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда аварийного участка трассы.

#грузовик #Ростов-на-Дону #мост #ДТП #ГИБДД #М4 Дон
