Bloomberg: членство в «Совете мира» по Газе стоит более миллиарда долларов

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от стран, желающих присоединиться к «Совету мира» по сектору Газа, более миллиарда долларов за право оставаться в составе объединения. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на проект устава курирующего органа.

«Ограничение трёхлетнего срока членства не распространяется на государства-участников, которые внесут в совет мира денежный взнос в размере более одного миллиарда долларов США в течение первого года с момента вступления устава в силу», - следует из документа.

Ранее Трамп объявил о завершении формирования «Совета мира», который возьмет на себя управление сектором Газа. Какие именно страны войдут в состав альянса пока что неизвестно - политик анонсировал, что озвучит полный состав управляющего объединения в ближайшее время.

Незадолго до заявления главы Белого дома премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал переход ко второй стадии мирного плана Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Третьим этапом, по словам политика, будет являться дерадикализация Газы.