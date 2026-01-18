МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пожар вспыхнул в одной из квартир в центре Москвы

В результате инцидента никто не пострадал.
Константин Денисов 18-01-2026 16:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пожар вспыхнул в квартире одного из жилых домов в центре Москвы. Как сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России, инцидент произошел на Татарской улице.

«На Татарской улице происходит загорание межэтажных перекрытий между 5-м этажом и чердаком жилого дома. До прибытия пожарных, люди самостоятельно покинули подъезд», - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. На место оперативно прибыли пожарные расчеты.

В кратчайшие сроки спасателям удалось сначала локализовать, а затем полностью потушить огонь. Самостоятельно покинули помещение 19 жильцов, для них были организованы пункты обогрева.

#Москва #пожар #МЧС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 