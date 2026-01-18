Пожар вспыхнул в одной из квартир в центре Москвы

Пожар вспыхнул в квартире одного из жилых домов в центре Москвы. Как сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России, инцидент произошел на Татарской улице.

«На Татарской улице происходит загорание межэтажных перекрытий между 5-м этажом и чердаком жилого дома. До прибытия пожарных, люди самостоятельно покинули подъезд», - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. На место оперативно прибыли пожарные расчеты.

В кратчайшие сроки спасателям удалось сначала локализовать, а затем полностью потушить огонь. Самостоятельно покинули помещение 19 жильцов, для них были организованы пункты обогрева.