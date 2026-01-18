В России установили норматив прибытия на вызов скорой помощи

В РФ ввели единый норматив времени прибытия на вызов машины скорой помощи. Соответствующее постановление выпустило российское правительство.

Как следует из документа, теперь бригада медиков обязана добраться до пациента не более, чем за 20 минут с момента звонка в экстренную службу. Тем не менее, в указе содержится важное уточнение - территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи имеют право на изменение лимита.

Дело в том, что локальные условия транспортной доступности, климатическая обстановка, а также географические особенности региона могут значительно влиять на скорость движения кареты скорой помощи. В связи с этим 20-минутный норматив может быть скорректирован.

Так, к примеру, несколько дней назад на Камчатку обрушалась суровая метель, которая полностью парализовала автодвижение на территории всей области. Из-за этого в Петропавловске-Камчатском бригада скорой помощи не смогла подъехать к дому пациентки со сломанной ногой и фельдшерам пришлось более километра преодолеть пешком по глубокому снегу в условиях пурги и сильного ветра, при этом неся эвакуированную женщину на носилках.