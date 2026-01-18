МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Псковской области трое погибли в ДТП с поездом и легковушкой

Водитель госпитализирован с травмами.
Глеб Владовский 18-01-2026 12:49
© Фото: Управление МВД России по Псковской области

В Псковской области легковушка столкнулась с грузовым поездом, в результате погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Уточняется, что водитель проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на пути перед движущимся составом.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП три пассажира автомобиля погибли», - говорится в материале.

Отмечается, что водитель легковушки был госпитализирован с травмами. Локомотивная бригада за медпомощью не обращалась.

Как сообщили в пресс-службе, ДТП не повлияло на движение пассажирских поездов.

