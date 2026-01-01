В Амстердаме загорелась старинная церковь Вонделкерк

В Амстердаме горит католическая церковь, возрастом более 150 лет. Об этом сообщила мэр города Фемке Халсема.

По имеющейся информации, огонь в костеле Вонделкерк, находящемся недалеко от исторического центра нидерландской столицы, разгорелся вскоре после полуночи. Причины пожара пока что неизвестны, однако из-за пламени уже обрушилась одна из башен церкви. Жители близлежащих домов были экстренно эвакуированы.

«Это сильный и ужасный пожар в этой монументальной церкви. Наша первоочередная задача обеспечить благополучие и безопасность домов ближайших жителей», - заявила Халсема.

Костел Вонделкерк был построен в 1872 году известным архитектором Питером Кейперсом, также спроектировавшим здания Центрального вокзала Амстердама и Государственного музея Нидерландов - Рейкмузеума.