В Амстердаме загорелась старинная церковь Вонделкерк

У здания уже обрушилась одна из башен.
Тимур Юсупов 01-01-2026 08:11
© Фото: Joemora63617406, Х © Видео: FarazPervaiz3, X. Joemora63617406, Х. CerfiaFR, Х

В Амстердаме горит католическая церковь, возрастом более 150 лет. Об этом сообщила мэр города Фемке Халсема.

По имеющейся информации, огонь в костеле Вонделкерк, находящемся недалеко от исторического центра нидерландской столицы, разгорелся вскоре после полуночи. Причины пожара пока что неизвестны, однако из-за пламени уже обрушилась одна из башен церкви. Жители близлежащих домов были экстренно эвакуированы.

«Это сильный и ужасный пожар в этой монументальной церкви. Наша первоочередная задача обеспечить благополучие и безопасность домов ближайших жителей», - заявила Халсема.

Костел Вонделкерк был построен в 1872 году известным архитектором Питером Кейперсом, также спроектировавшим здания Центрального вокзала Амстердама и Государственного музея Нидерландов - Рейкмузеума.

#в стране и мире #Нидерладны #пожары #Амстердам #храмы #церкви
